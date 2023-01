Inter-Empoli, Inzaghi: "La situazione Skriniar non aiuta, perplesso per l'espulsione"

MILANO - "Se mi aspetto le scuse da Skriniar? No, ha fatto due falli da rivedere. Sono rimasto perplesso dai due gialli , ma lui è un professionista esemplare e non ho voglia di parlare di arbitri. C'è una situazione che non aiuta noi e non aiuta il giocatore, ma ho una società alle spalle che saprà risolvere la situazione". Al termine di Inter-Empoli 0-1, match deciso dal gol di Baldanzi, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Non abbiamo trovato la nostra miglior serata, contro un avversario di valore. Anche in dieci ci abbiamo provato, dopo i cambi abbiamo perso ordine, abbiamo creato qualcosa ma purtroppo è una sconfitta che rallenta il nostro cammino ".

Inzaghi: "Inter male anche prima dell'espulsione di Skriniar"

Sulla gestione dei cambi, Inzaghi ha detto: "Abbiamo trovato un avversario di valore, loro attaccavano bene la profondità e palleggiavano molto, per questo non ho messo subito un attaccante, ma non eravamo nella nostra miglior serata anche prima dell'espulsione. Siamo rimasti in dieci e abbiamo preso gol in ripartenza, nel momento in cui sembravamo rientrati in partita. In quell'occasione siamo arrivati fino al limite dell'area loro, ma poi è stato bravo Baldanzi a condurre la ripartenza. Di lì a poco avrei fatto dei cambi", ha aggiunto. "È una sconfitta che fa male e brucia, qui davanti ai nostri tifosi. Chiudiamo il girone con 37 punti e con qualche rimpianto e sappiamo che ora dobbiamo fare meglio", ha concluso il tecnico dell'Inter.