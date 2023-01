Inter, Inzaghi e le espulsioni: l’incredibile statistica

MILANO - L'espulsione rimediata per doppia ammonizione da Milan Skriniar al 40' di Inter-Empoli ha complicato il match dei ragazzi di Simone Inzaghi, puniti dal bellissimo tiro del giovane Baldanzi, che ha gelato il Meazza esultando 'alla Del Piero', con la famosa linguaccia. I nerazzurri non disputavano un incontro in inferiorità numerica da ben 57 partite, ma non solo: c'è infatti un'incredibile coincidenza che coinvolge il tecnico ex Lazio...