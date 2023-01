L'Inter e il futuro: Inzaghi vuole altri Perisic

INVIATO A CREMONA - C’è modo e modo per lasciarsi e Ivan Perisic l’ha fatto da gran signore. A inizio stagione ha comunicato (per tempo) la volontà di non rinnovare il contratto, poi ci ha pure ripensato, infine è tornato all’idea originale sposando la causa del Tottenham. Però è stato il migliore dell’Inter nell’ultima stagione, tanto da rendere superfluo l’acquisto di Robin Gosens, preso dall'Atalanta un anno fa proprio per essere usato da paracadute.