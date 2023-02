Lautaro, la frase contro la Juventus e l’arbitro dopo Inter-Atalanta

Furia Lautaro Martinez

In realtà l'arbitro ha cercato di mantenere lo stesso metro di giudizio per tutta la gara, a prescindere che il destinatario dei contrasti duri fosse Lautaro Martinez o chiunque altro. Il "Toro", però, l'ha presa sul personale e lo ha fatto notare al quarto uomo. L'interpretazione del labiale, associato all'audio del video (si sentono anche delle bestemmie, ma non si capisce bene se sia lui a pronunciarle), non sembra lasciare spazio a interpretazioni: "Fischiano tutto qua a San Siro". E ancora: "Vai alla Juventus ca**o". Insomma, una reazione che probabilmente è andata un po' troppo oltre.