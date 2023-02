Inter, estate a caccia di difensori: tutti i nomi

MILANO - Skriniar il primo luglio andrà al Psg e Darmian, l’eroe di coppa, rinnoverà fino al 2024 (con opzione 2025). Due certezze in una difesa che potrebbe essere rivoluzionata la prossima estate. Già, perché tolto Bastoni, il cui contratto fino al 2024 vero comunque presto ridiscusso per essere prolungato e ritoccato nell’ingaggio, tutti gli altri elementi che fanno parte del reparto arretrato della squadra di Inzaghi - De Vrij, D'Ambrosio e Acerbi (prestito) sono in scadenza a giugno. L’Inter ha già fatto una proposta di rinnovo al centrale olandese, mettendo sul piatto un ingaggio simile a quello attuale (4 milioni circa). L’olandese sta ragionando: sulla bilancia la voglia a 31 anni (li compirà domenica) di provare una nuova esperienza (lo cercano in patria, in Inghilterra e in Spagna, in particolare il Villarreal) e il ruolo in squadra, visto che quest’anno ha perso il posto da titolare fisso. L’Inter attende una risposta entro febbraio. Su D’Ambrosio sono in corso valutazioni, anche se la sensazione è che per il jolly napoletano, 34 anni, sia vicina la fine della sua lunga esperienza in nerazzurro iniziata nel gennaio 2014. Acerbi si è invece conquistato spazio e complimenti a suon di prestazioni. Non è più giovanissimo (35 anni il 10 febbraio) e ha il contratto con la Lazio fino al 2025 con uno stipendio importante (2.6 milioni), ma l’Inter e Inzaghi vogliono tenerlo. Lotito ha fissato un riscatto alto, 4 milioni, ma Marotta e Ausilio lavoreranno per trovare uno sconto.