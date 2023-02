Inter, Zhang ha debiti per più di 300 milioni: "Rischia fino a tre mesi di carcere"

Steven Zhang, il presidente dell’Inter, “rischia fino a tre mesi di carcere” a Hong Kong. Lo riporta Calcio e Finanza, che ha potuto visionare alcuni particolari documenti sul numero uno del club nerazzurro. Zhang non avrebbe pagato un debito da oltre 300 milioni nei confronti della China Construction Bank Asia e per questo motivo i creditori gli avrebbero fatto causa negli Stati Uniti ma anche a Milano e Hong Kong. E proprio a Hong Kong il tribunale avrebbe già dato ragione ai creditori in un primo processo.