Inter, l'assist per Zhang arriva da un fondo americano?

MILANO - C’è un filo sottile che unisce i settantamila spettatori che popoleranno San Siro stasera per la sfida con l’Udinese (quasi superfluo sottolineare che con il Porto ci sarà invece il tutto esaurito) e i rinnovati interessi di un fondo americano per il club. Un’Inter che da anni gioca stabilmente in Champions, che possiede una “fan base” di prim’ordine a tutte le latitudini e presto potrebbe avere pure un progetto approvato per lo stadio di proprietà, inizia a fare gola a molti. Come per primo si augurava Steven Zhang: Suning da tempo è alla ricerca di un partner che possa rendere più solide le fondamenta del club, rette oggi grazie al prestito concesso da Oaktree. Il fondo californiano, nel maggio 2021, ha versato in una delle holding tramite cui la famiglia Zhang controlla l’Inter circa 275 milioni e, in base agli accordi presi, nel maggio 2024 dovrà riceverne circa 350 (gli interessi - al 12% - vanno saldati per intero alla fine e vanno ad accumularsi sul capitale iniziale). Oltre alla strada che porta a un rifinanziamento con Oaktree, Zhang prende in considerazione soltanto quella di trovare un socio e tutti gli indizi puntano a un fondo statunitense: quello è il mercato che stanno scandagliando le banche d’affari incaricate della pratica. In questi casi, come insegna la parabola di Massimo Moratti con Erick Thohir, la linea è sottilissima tra socio e acquirente anche se la valutazione che Suning dà del club (1,2 miliardi) ha finora spaventato ogni possibile compratore. Anche alla luce dell’ormai prossima scadenza con Oaktree, sono attese sul fronte societario importanti novità entro primavera. Certo è - anche se le due situazioni non sono strettamente correlate - che l’8 marzo si terrà a Milano la prima udienza per la causa intentata per il mancato pagamento di oltre 300 milioni nei confronti di China Construction Bank Asia (il fronte legale si estende anche a Hong Kong e negli States, dove sono stati aperti analoghi procedimenti).