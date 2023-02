Inter-Porto, Inzaghi: "I cambi ci hanno aiutato, meritavamo il vantaggio già nel primo tempo"

Inzaghi commenta il primo tempo della sua squadra

"Nel primo tempo dovevamo essere più veloci a girare palla, dovevamo costruire meglio con più rapidità. Però c'era un avversario che ti aggrediva ferocemente, dovevamo alzare il ritmo nel giro palla e avremmo già meritato il vantaggio nel primo tempo" ha concluso così Simone Inzaghi.

Le parole di Lukaku

“C’è molta soddisfazione per la vittoria, volevamo fare il secondo gol ma non ci siamo riusciti. Abbiamo vinto la partita è quello l’importante. Ho passato dei mesi complicati per via dell’infortunio ma sono contento di essere a disposizione della squadra per aiutarla a raggiungere gli obiettivi. Io penso solo all’Inter, non sono individualista, sono contento della vittoria e dobbiamo continuare così. Barella? Primo giocatore con cui andrei in guerra e Nicolò, sono felice per l’assist”