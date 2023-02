Lautaro Martinez-Marocchi, botta e risposta in diretta tv dopo Bologna-Inter

BOLOGNA - "Giocando in questo modo non andiamo da nessuna parte. Vinciamo col Porto e poi facciamo una prestazione di questo tipo… Dobbiamo alzare il livello tutti. Il campo era brutto per tutti, il tempo era brutto per tutti. Chiedo scusa ai tifosi". Al termine di Bologna-Inter, match perso di misura, l'attaccante nerazzurro Lautaro Martinez fa mea culpa ai microfoni di Sky Sport. Con l'adrenalina e la delusione ancora in circolo, però, El Toro non prende bene i commenti fatti dallo studio televisivo dell'emittente satellitare, in particolare quello dell'ex calciatore della Juventus, oltre che dei rossoblù emiliani, Giancarlo Marocchi.