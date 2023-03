Inter, c'è Zhang ad Appiano. Tutti a rapporto!

MILANO - C'è Steven Zhang alla Pinetina. Un blitz in piena regola quello del presidente che, in un momento certamente delicato per la squadra, ha voluto assistere all'allenamento e pranzare con giocatori e dirigenti. Non è stata una settimana facile per l'Inter a tutte le latitudini: squadra sconfitta a Bologna e società "tradita" dal Milan che, annunciando la volontà di costruire da sé lo stadio di proprietà a un chilometro dal Meazza sui terreni de "La Maura", ha costretto i nerazzurri a rispolverare il piano B, ovvero un terreno opzionato a Rozzano anni fa. In attesa che si capisca di più sulla questione, obiettivo di Zhang è che la squadra si rimetta in carreggiata perché col Porto, martedì 14 marzo, in 90' l'Inter si gioca 18-19 milioni, pari al premio Uefa per la qualificazione più l'incasso del match dei quarti di finale di Champions.