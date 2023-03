Inter, Brozovic sempre più ai margini

MILANO - Un’altra panchina per Brozovic. Bocciatura fragorosa che indica chiaramente quali siano le gerarchie per Simone Inzaghi. Titolare in regia è Calhanoglu e mezzali ideali per completare il reparto sono Barella e Mkhitaryan, l’uomo che non conosce turnover. Il croato è una riserva, seppur extralusso. Una dimensione che non può renderlo felice, considerato che una stagione fa l’Inter gli aveva rinnovato il contratto fino al 2026 considerandolo un big imprescindibile per i meccanismi nerazzurri. A fine stagione andrà fatto un punto ma a oggi Brozovic e l’Inter - anche per alcune ruggini tra giocatore e dirigenti - viaggiano su binari paralleli. Il croato sarà il big sacrificato per sistemare i conti, perché ha mercato e perché a livello tecnico è già stato di fatto sostituito (dietro a Calhanoglu cresce bene Asllani). Per questo motivo, l’Inter punterà su un centrocampista muscolare per rinforzare il reparto: il sogno è Kessie, che guadagna 7 milioni e il Barcellona dopo averlo preso a zero vuole vendere per generare una maxiplusvalenza, attenzione per questo a Emre Can che ha il contratto in scadenza nel 2024 con il Borussia Dortmund e Marotta l’ha già avuto alla Juve.