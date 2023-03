Christillin e il nuovo stadio Inter: “Dubbi sulla loro solidità finanziaria”

Nonostante varie perplessità, anche l'Inter, così come il Milan, è pronta a salutare lo stadio Giuseppe Meazza. San Siro è un'icona per i tifosi delle due formazioni, la Scala del calcio per tutti gli appassionati di questo sport che nell'impianto hanno vissuto serate più o meno memorabili. C'è chi questo stadio lo definisce ormai casa e chi sogna di entrarci per la prima volta. Milan e Inter, però, ormai da tempo hanno in progetto di costruirsi un nuovo impianto di proprietà, con i nerazzurri che hanno individuato a Rozzano il luogo dove costruire e firmato già alla fine dello scorso anno un accordo di non divulgazione con la famiglia Cabassi, proprietaria dell’area interessata. C'è chi però nutre dei dubbi vista la difficile situazione economica della famiglia Suning, proprietaria del club.