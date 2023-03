Lautaro, turnover da Champions: con lo Spezia tocca a Dzeko e Lukaku

MILANO - Un po’ per la cabala, un po’ perché Simone Inzaghi è da sempre convinto che sia fondamentale ruotare gli uomini quando si gioca ogni tre giorni. Per questo motivo, Lautaro Martinez è serio candidato alla panchina a La Spezia, come accaduto in Inter-Udinese, gara di campionato che ha preceduto quella di andata con il Porto. L’argentino è infatti sicuro titolare al Dragão, mentre Lukaku e Dzeko (favorito il belga, anche alla luce di quanto ha combinato dopo il suo ingresso in campo con i portoghesi), si giocheranno l’ultimo slot a disposizione alla voce titolari. Tornerà pure Correa (che potrebbe già essere convocato per il match a La Spezia), ma il Tucu, per evidenti motivi, avrà bisogno di qualche tempo per tornare al 100%.

Dimarco sì, Skriniar no

Altra new entry è data da Dimarco che in campionato farà le prove generali in vista del Porto. Non ci sarà invece Skriniar a causa di un dolore persistente alla schiena: obiettivo dello staff medico è riconsegnarlo a Inzaghi per la Champions, anche perché - a proposito di rotazioni - a destra, vista la sua assenza, non c’è molto da inventare. Con lo Spezia potrebbe toccare a D’Ambrosio con Darmian esterno alto e un turno di riposo - almeno inizialmente - per Dumfries: atteggiamento un po’ più accorto perché è ferma intenzione di Inzaghi tornare alla vittoria pure in trasferta dopo il capitombolo di Bologna. Tre punti che, oltre a puntellare il secondo posto in classifica (sempre in attesa degli eventi circa la penalizzazione della Juve), sarebbero il miglior viatico per arrivare a Porto con il piede giusto.