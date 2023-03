Lautaro Martinez e Augustina, la curiosa scelta del nome del figlio: c'entra il Milan

Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo, com'è noto, sono in attesa di un bebè. Dopo la romantica proposta di nozze avvenuta nei mesi scorsi, nelle ultime ore si è scoperto anche il nome del nascituro. A svelarlo, in una Instagram story, è stata la sorellina Nina, che alla domanda dei genitori, seduta in auto, ha risposto: "Theo".