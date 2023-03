Spezia-Inter, Inzaghi: "Abbiamo reagito bene. Lukaku? Sta crescendo"

Spezia-Inter, le parole di Inzaghi

Per quanto riguarda le critiche sull'inderogabile 3-5-2, Inzaghi risponde così: "Beh, sapete, inizialmente la mia carriera era basata su un altro modulo. Qui all'Inter e negli ultimi anni alla Lazio secondo me c'erano le caratteristiche giuste per i giocatori. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, poi durante la gara si può sempre cambiare". L'allenatore nerazzuro ha anche parlato dei progressi di Romelu Lukaku: “Conosciamo il valore del giocatore, arriva da un periodo complicato. Adesso però sta dando ottimi segnali, si allena nel migliore dei modi quotidianamente e ha già fatto un gol importante con il Porto. Vogliamo che continui a migliorare la sua condizione per poterci aiutare a vincere partite”. In crescita anche Brozovic: "Sta lavorando molto bene, sono soddisfatto. Ha fatto degli ingressi in campo buonissimi, per esempio col Porto e col Lecce. Di giorno in giorno la sua condizione migliorerà sempre e tornerà a essere il giocatore che siamo abituati a conoscere". Ancora out invece Skriniar: "Dimarco è convocato. Correa ha fatto un lavoro parziale in gruppo, però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo, speriamo che al rientro da La Spezia possa unirci con noi. Vediamo. Ho la fortuna di avere Darmian, ho D'Ambrosio che sta lavorando molto bene. Stiamo sopperendo all'assenza di Milan nel migliore dei modi".