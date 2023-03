Inter, Lukaku sarà rigorista. E serve più equilibrio

MILANO - Non c’è stato bisogno di usare parole dure, anche se alcuni punti sono stati toccati con decisione. Tutti, ieri, ad Appiano Gentile erano consci del momento e della prestazione offerta a La Spezia. Dai dirigenti - presenti Marotta, Ausilio e Baccin - ai giocatori, passando ovviamente per Simone Inzaghi, tutti non avevano voglia di sorridere. La sconfitta con i liguri ha nuovamente complicato la corsa in campionato ed è logico che il club si aspetti dal tecnico una svolta per non compromettere quello che viene ritenuto l’obiettivo minimo - e vitale - della stagione, ovvero l’arrivo fra le prime quattro. Ma la speranza è che per assurdo il ko con lo Spezia abbia l’effetto di dare una sveglia e creare la giusta tensione nella squadra in vista della fondamentale trasferta a Porto di martedì (ancora in dubbio Skriniar per il mal di schiena, decisivi gli allenamenti di oggi e domani). Inzaghi e i dirigenti hanno ulteriormente analizzato la sconfitta a pranzo: si è parlato delle occasioni troppo facilmente concesse in contropiede agli avversari - al di là del gol subiti che rimangono tanti, troppi in trasferta - e della gerarchia dei rigoristi, tema che andrà definito una volta per tutte. Inzaghi invece con la squadra parlerà oggi: verranno visionati gli errori commessi al Picco e al video verrà nuovamente studiato l’undici di Conceiçao.