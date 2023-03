Inter: Marotta e Ausilio che pressing sulla squadra!

MILANO - Il pressing è incessante. Il momento per l’Inter è decisivo: in 90' a Porto ci si giocano, oltre al passaggio ai quarti di Champions, circa 20 milioni. Fallire l’obiettivo, sarebbe gravissimo anche alla luce dell’1-0 dell’andata firmato dal gol di Lukaku. Nella domenica dedicata alla riunione tecnica con la squadra (Inzaghi ha affrontato i problemi emersi a La Spezia e mostrato i segreti del Porto: nessun tono da processo, a differenza che a Bologna, ma solo un invito ad aumentare l’attenzione perché certi errori non sono più ammessi), Beppe Marotta e Piero Ausilio si sono ripresentati alla Pinetina. Stavolta non per parlare con l’allenatore, ma per mostrare - semmai ce ne fosse bisogno - vicinanza al gruppo.