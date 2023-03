Porto-Inter: Gosens ko, polpaccio. Salta anche la Juve

MILANO - Brutte notizie in casa Inter: Robin Gosens non è disponibile per la sfida di martedì (ore 21) in Portogallo contro il Porto per il match di ritorno degli ottavi di Champions League (1-0 Inter all'andata). I nerazzurri si stanno allenando ad Appiano Gentile prima nella sessione di rifinitura in vista della sfida del Dragao e Simone Inzaghi dovrà far a meno dell'ex Atalanta: Gosens si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'esterno nerazzurro leggero risentimento al gemello mediale della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Una doppia brutta notizia per Inzaghi perché oltre al Porto il centrocampista tedesco non dovrebbe farcela neanche per la super sfida di San Siro contro la Juventus in scena domenica 13 marzo (20:45).