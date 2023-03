Inter, Zhang vuole il Milan ai quarti di Champions: “Emozione derby”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il passaggio del turno e l'approdo ai quarti di finale di Champions League, il presidente dell'Inter ha dichiarato: "Una notte emozionante, un duro lavoro e sacrifici del club che si sono riflessi nei traguardi raggiunti in questi anni. L'Inter ora è dove deve stare. Siamo molto contenti del risultato, l'Inter deve sempre competere ai massimi livelli. Competere ai massimi livelli è un obbligo per l'Inter. Vogliamo continuare a competere al massimo livello in Europa, questo è il nostro obiettivo". Zhang ha poi aggiunto: "Qual è il mio sogno? Come Inter, il palcoscenico internazionale è quello che ci compete. Andare fino alla fine vuol dire portare numerosi trofei alla squadra. Derby nei quarti? Qualsiasi squadra è forte, ma guardando gli ultimi sette anni i derby di Milano mi hanno dato tante emozioni, mi piacerebbe giocare il derby col Milan".