Champions, la nota dell'Inter sul caso tifosi. La Uefa scarica sul Porto

MILANO - "FC Internazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, provenienti da tutta Europa e in possesso di regolare tagliando d'accesso per la partita di ieri sera, Porto-Inter, ai quali è stato vietato l'ingresso allo stadio Do Dragao". Lo spiega l'Inter, in una nota, dopo i fatti di ieri sera a Oporto: "A seguito di decisione unilaterale del Porto, moltissimi sostenitori interisti, tra i quali numerose famiglie con bambini, sono stati segregati in una zona di contenimento nei pressi del settore ospiti e lì trattenuti per tutta la durata della partita a cui non hanno potuto assistere, esponendoli così a una grave condizione di tensione e potenziale pericolo. FC Internazionale Milano chiede a UEFA di intervenire affinché si faccia luce su quanto accaduto e che situazioni di questo genere, in contrasto con i principi cardine di sportività, uguaglianza ed inclusione, non si ripetano mai più, a difesa di tutti i tifosi, indipendentemente dalla propria fede calcistica e nazionalità di provenienza", conclude il club nerazzurro.