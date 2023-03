Inter-Juve, Inzaghi: "È fallo di Rabiot, si vede da 20 immagini"

MILANO - E' un Simone Inzaghi amareggiato quello che si presenta ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juventus. L'episodio di Rabiot che ha innescato la rete decisiva di Kostic non va giù al tecnico nerazzurro che commenta: "C'è amarezza per una sconfitta venuta in questo modo, dopo Monza non volevo parlare più perchè era successa una cosa gravissima. Questa sera un'altra, ai tempi del Var è inaccettabile. Non mi si può dire che non ci sono le immagini, pretendiamo rispetto. Per me rimane difficile commentare la partita". Continua Inzaghi che aggiunge: "Mi han detto che non c'erano immagini io ne ho viste 20 diverse. E' inaccettabile subire gol in questo modo, mi è difficile parlare della partita, è troppo grave quello che ho visto".