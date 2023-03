Inter, ansia per Dimarco

MILANO - Per fortuna che c’è la sosta. La corsia sinistra dell’Inter è stata infatti azzerata dagli infortuni. Sul campo sono caduti Gosens, Bastoni e, buon ultimo, Federico Dimarco rispedito a casa da Roberto Mancini per l’infortunio patito nel finale di gara contro la Juve (al suo posto precettato Emerson Palmieri). Risentimento muscolare ai retti addominali, la diagnosi. Dimarco proverà a esserci con la Fiorentina ma, se non dovessero esserci garanzie di incorrere in altri guai, sarebbe esentato dalla gara anche perché la sosta servirà per rimettere a lucido Robin Gosens. Ad aprile, alla luce dei tanti impegni accavallati uno in fila all’altro tra campionato e coppe, Simone Inzaghi vuole avere tutti a disposizione: fondamentale il turnover (la Coppa Italia, su input societario, sarà la manifestazione “sacrificabile”) per provare l’euro-impresa in Champions ma, soprattutto, per preservare un posto nella Champions che verrà. Mercoledì, alla ripresa, Inzaghi avrà una manciata di giocatori e, soltanto dalla prossima settimana, potrà iniziare a programmare la ripresa. Sosta comunque benedetta anche per allentare le tensioni e smaltire le tossine accumulate. Una volta ripresa la stagione, si arriverà in fondo e tutti, Inzaghi in primis, si giocano tanto nel rush finale.