Skriniar, l'infortunio e il caso medico tra Inter e Psg: che sta succedendo

Alla fine del contratto Milan Skriniar diventerà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Psg. Dopo l'accordo trovato a gennaio, il difensore slovacco raggiungerà Parigi nel prossimo giugno, ma con l'Inter è già tempo di alta tensione. Prima di raggiungere il raduno slovacco, secondo indiscrezioni, Skriniar è volato da Milano a Bordeaux e poi da lì a Capbreton, per una visita alla schiena al Cers, assistita da un componente dello staff parigino, della quale è stata ovviamente avvisata anche l'Inter, comunque non troppo felice di questa situazione. La lomboglutalgia acuta non è banale e anche i dottori della Slovacchia, da cui si è poi presentato in ritro, hanno deciso di rimandarlo a casa.