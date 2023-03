Inter, c'è un jolly per Retegui: Zanetti uomo chiave per l'affare

MILANO - Mateo Retegui all’Inter insieme a Lautaro Martinez ? La suggestione è forte ed è corroborata pure dalle notizie. Tra le offerte arrivate all’entourage c’è pure quella nerazzurra e Dario Baccin , braccio destro di Piero Ausilio, dopo aver visto al “Maradona” l’attaccante che il Tigre riscatterà dal Boca Juniors, ha concesso il bis a Malta. In tal senso l’Inter, oltre a Colidio (possibile contropartita per l’attaccante), il club nerazzurro può vantare un formidabile jolly in Javer Zanetti che resta un mito per i calciatori argentini e che già ai tempi dell’acquisto di Lautaro, aveva messo una buona parola con il giocatore.

Inter Academy in Cile

Zanetti non è tipo da restare fermo neanche il giorno del suo matrimonio (quando si è allenato) e così in Cile - insieme a Ivan Zamorano - ha inaugurato la nuova Inter Academy nel paese sudamericano che si svilupperà in due centri di eccellenza del territorio: la Ciudad Universitaria y del Deporte dell’Universidad San Sebastián, una delle principali istituzioni di istruzione superiore in Cile che pone al centro il valore del processo formativo, sposando a pieno la filosofia del progetto nerazzurro, e il Club LAF (Club Liga Amigos del Fútbol), società sportiva di ampia tradizione e che vanta un centro sportivo all’avanguardia, sede ufficiale di Inter Academy in Cile. «Siamo estremamente contenti di essere qui in Cile ad inaugurare la nuova Inter Academy in un territorio che ha da sempre una grande tradizione calcistica e un grande amore per i colori nerazzurri», le parole di Zanetti. «Questo nuovo progetto condivide l’attenzione che l’Inter ha da sempre verso la formazione delle nuove generazioni e permetterà ai bambini e ragazzi cileni di crescere indossando la nostra maglia pur rimanendo nel proprio paese di origine».