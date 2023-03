Lukaku, mal di pancia Inter: lo sfogo dopo i gol in nazionale

MILANO. «Solo Dio può giudicarmi». Lo sfogo è servito su Instagram. Romelu Lukaku, evidentemente, non ha gradito le critiche che gli sono piovute in testa nelle ultime settimane. E così, dopo aver segnato 4 gol in due gare con la Nazionale (tre in Svezia, uno in Germania), ha voluto prendersi una rivincita. La piega che ha preso la stagione può ancora cambiare, certo è che finora quanto combinato dal belga non è granché, almeno a latitudini nerazzurri. Lukaku fatica a ritrovare la condizione, anche perché non gioca quanto vorrebbe: solo a La Spezia è rimasto in campo fino al 90° e - fa impressione sottolinearlo, l’unica altra volta che era accaduto in stagione era stato alla prima giornata, a Lecce, il 13 agosto. D’accordo, di mezzo c’è stato l’infortunio, con ricaduta, al bicipite femorale della coscia sinistra, però non si fa certo peccato a sottolineare che con Inzaghi il belga non ha mai avuto la centralità che aveva ai tempi di Antonio Conte, quando la sua presenza era ritenuta imprescindibile. Lukaku ha sì giocato con la Juve ma soprattutto perché in Champions gli era stato preferito Edin Dzeko, finora sempre titolare nelle sfide spartiacque della stagione nonostante in campionato, dopo la rete da tre punti al Napoli (4 gennaio), il bosniaco non abbia più fatto centro.