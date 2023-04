Inter-Fiorentina 0-1: Lukaku spreca, terzo ko di fila in Serie A

L'Inter non sa più vincere. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Simone Inzaghi, la Fiorentina sbanca San Siro 1-0 grazie alla rete di Bonaventura nel secondo tempo. Prestazione opaca da parte della compagine nerazzurra, merito anche degli ospiti: i toscani, alla quinta vittoria consecutiva in campionato, sono tornati in corsa per l'Europa. Lukaku e Mkhitaryan si sono divorati due occasioni a testa. Nella ripresa la Fiorentina ha spaventato Onana con un'azione personale di Castrovilli uscita di poco sul fondo.