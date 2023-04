Inter, Chivu per Inzaghi? Va peggio di lui...

MILANO - La politica di logoramento che da mesi ha eroso la panchina di Simone Inzaghi può chiudersi con un elettroshock, che potrebbe essere necessario per salvaguardare un posto tra le prime 4, fondamentale per i conti societari. Tutto è congelato fino al doppio confronto con il Benfica ma, in malaugurato caso di euro-eliminazione (alla luce del fatto che la Coppa Italia non è argomento dirimente nelle decisioni di Marotta), questo potrebbe essere fatale per l’allenatore. Dirimente sarà pure come arriverà a fine aprile: due vittorie a Salerno e con il Monza a San Siro potrebbero ridare fiato alla classifica ma, in caso di nuovi incidenti di percorso, questi sarebbero un ulteriore peso in negativo sull’operato di Inzaghi. Da escludere - a meno di un incredibile exploit in Champions - che l’allenatore possa essere ancora all’Inter nell’anno che verrà (Conte e De Zerbi in pole position, poi - a ruota - Simeone, Italiano, Thiago Motta e Mourinho, molto dipenderà dagli scenari che matureranno da metà maggio in poi). Nel caso in cui Inzaghi dovesse perdere col Benfica senza essere riuscito a sterzare in campionato, sarebbe inevitabile provare a dare una scossa, per responsabilizzare i giocatori nell’ultimo mese di stagione e per far capire alla truppa quanto sia importante arrivare tra le prime quattro per la proprietà e per i dirigenti.