Inter, tutti dalla psicologa della Goggia per uscire dalla crisi

Beppe Marotta sta cercando un modo per risollevare lo stato d'animo dei giocatori dell’Inter, reduci in campionato da 4 sconfitte nelle ultime 5 gare ma ancora in corsa sia in Champions League che in Coppa Italia. L'ad nerazzurro ha infatti ingaggiato una psicologa per la squadra: si tratta di Lucia Bocchi, che in passato ha aiutato personalità sportive di rilievo come Sofia Goggia e che con l'Inter aveva già collaborato durante la gestione Conte. La psicologa dovrà essere in grado di aiutare Inzaghi a stabilizzare nuovamente la squadra, perché possa recuperarla soprattutto dal punto di vista mentale.