Dzeko, stemma e maglia: il gesto che esalta i tifosi dell’Inter

TORINO - Edin Dzeko non è andato a segno nel match di andata della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter ma è sempre più nei cuori dei tifosi nerazzurri. Dopo che gli animi del rovente e caotico finale tra Handanovic e Cuadrado si sono stemperati, l'ex Roma (tra i primi a calmare Lukaku dopo l'espulsione) si è diretto verso lo spicchio di tifosi interisti presenti allo Stadium fomentandoli per l'ottimo risultato ottenuto: incitazioni ad alzare i cori indicando lo stemma dell'Inter sulla giacca. Dzeko poi si è tolto la giacca per prima mostrare e poi regalare la sua maglietta ai tifosi.