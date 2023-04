Inter, Inzaghi meriterebbe un Maldini come Pioli

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, quando a Torino - prima della partita con la Juve - dichiarava che «essere fuori dai primi quattro posti ci obbligherebbe a rivedere tutti i piani in vista dell’anno prossimo», un po’ ricordava il frate-predicatore che in “Non ci resta che piangere” diceva con aria minacciosa a Massimo Troisi: “Ricordati che devi morire”. Di certo, vista l’espressione terrea di Simone Inzaghi pure nel post-partita, l’allenatore non avrebbe risposto con la stessa ironia dell’indimenticato attore napoletano («Mo’ me lo segno»), però il siparietto - reso immortale nel film firmato da Troisi insieme a Roberto Benigni - fotografa bene il senso di precarietà che si respira all’Inter da qualche settimana. Il clima plumbeo dovuto alle quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato, unito a una classifica giocoforza diventata problematica, hanno mostrato il volto di una società dove l’unità di intenti si mostra molto a parole e poco nei fatti.