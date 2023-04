Inter, Zhang fra Oaktree, cause e cessione: in ballo 600 milioni

Si preannuncia una primavera caldissima per Steven Zhang tra - ovviamente - gli impegni della sua Inter in campo (fondamentale centrare la qualificazione alla Champions che verrà per non veder fortemente ridimensionati i piani societari), la causa promossa dalla China Construction Bank e le scadenze legate al prestito di Oaktree. La prima incombenza riguarda il debito da 300 milioni di dollari che il ramo asiatico della banca cinese chiede di onorare per vie legali. L’istituto ha aperto addirittura tre fronti: il più importante a Hong Kong, poi a Milano e quindi negli Stati Uniti. Il prossimo appuntamento è fissato per il 19 aprile presso il tribunale del capoluogo lombardo a cui seguiranno due udienza fissate a Hong Kong per il 24 aprile e il 10 maggio. Il contenzioso nasce dalla crisi che ha colpito Suning: China Construction Bank Asia e altri sette istituti cinesi accusano il presidente dell’Inter, in quanto presidente pure di Suning International (divisione internazionale di Suning Holdings Group) di inadempienza per complessivi 300 milioni di euro e, a Milano, hanno deciso di “aggredire” i redditi derivanti dall’incarico di presidente dell’Inter chiedendo che venga annullata la delibera presa dal consiglio di amministrazione nerazzurro in data 18 febbraio 2019 che stabilisce che Zhang non riceve compensi per l’incarico. Il ramo milanese della causa è soprattutto “mediatico” alla luce della portata delle cifre richieste rispetto a un eventuale stipendio da presidente di Zhang. Il fronte vero è quello a Hong Kong: in base alle leggi locali, il presidente rischierebbe anche tre mesi di carcere se - come rivelato dal sito Calcio e Finanza - la Corte accertasse, a seguito dell’esame svolto, che il debitore della sentenza ha nascosto dei beni al fine di evitare l’adempimento della sentenza o della passività oggetto della sentenza, in tutto o in parte, o ha volontariamente omesso di rispondere a qualsiasi domanda.