All’Inter mancano 8 gol in 4 partite!

MILANO - Le statistiche nel calcio non sono importanti come in altri sport (per esempio il basket) ma aiutano a capire il rendimento di una squadra all’interno di una partita. Nel caso dell’Inter - nonostante le reiterate critiche all’indirizzo di Simone Inzaghi - dimostrano quanto sia stata clamorosamente differente la forbice tra i punti fatti nelle ultime 4 giornate (1), rispetto a quanti sarebbero stati (10) alla luce delle occasioni da gol create. Per i cosiddetti “expected goals” - ovvero il numero di reti che una squadra dovrebbe segnare in base alla qualità e alla quantità dei tiri effettuati verso la porta avversaria - l’Inter avrebbe dovuto segnare 3.09 gol a Salerno, 3.05 con la Fiorentina a San Siro, 1.36 gol con la Juve sempre al Meazza e 4.04 gol a La Spezia. In totale, quindi, la squadra allenata da Simone Inzaghi avrebbe dovuto segnarne 10, di reti, anziché 2 - di cui una su rigore... -. Quasi superfluo sottolineare come la classifica avrebbe avuto tutt’altra faccia per i nerazzurri. Questo però dimostra il perché l’allenatore, dopo il pareggio beffa a Salerno, abbia dichiarato urbi et orbi che la squadra arriverà tra le prime quattro in campionato. Convinzione motivata da quanto sta creando la squadra: impensabile che questo non possa pagare negli ultimi due mesi di campionato. Quando si deciderà la volata per stabilire chi giocherà in Champions pure nella stagione che verrà.