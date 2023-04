Benfica-Inter, Inzaghi: "Non pensiamo alla sfortuna. Le critiche ci saranno sempre"

LISBONA - In conferenza stampa, Simone Inzaghi ha presentato la gara di domani sera contro il Benfica valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Il tecnico dell'Inter ha dichiarato: "Sappiamo l'importanza della gara. Abbiamo fatto un grandissimo percorso molto difficile. Per questo dovremo cercare di fare una grande gara. Troviamo una squadra imbattuta in Champions che ha fatto 28 gol finora. E' un avversario di qualità, ma noi siamo l'Inter e ci siamo allenati bene. Nelle ultime due gare, abbiamo fatto buone gare non seguite dal risultato. Dobbiamo continuare così. Sappiamo che ci sono momenti in cui si fa gol con facilità e altri meno. Ora abbiamo difficoltà a segnare, cosa che non era mai successa l'anno scorso. Dobbiamo analizzare, lavorare di più e crederci. Domani sarà una partita non semplice contro un avversario forte. Ma sappiamo che insieme possiamo toglierci tante soddisfazioni. L'obiettivo era essere in corsa su tutto ad aprile. In campionato abbiamo qualche difficoltà, ma possiamo rientrare". Poi sul Benfica ha aggiunto: "E' una squadra di qualità, con giocatori tecnici. Occupano bene gli spazi e tutti si aiutano in campo correndo molto. Ha perso due partite dall'inizio dell'anno. E dovremo essere bravi a fare la nostra gara. Enzo Fernandes era importante, ma con questi due mediani davanti alla difesa non hanno perso qualità e hanno fatto risultati".