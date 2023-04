Cambiasso: "Mourinho? Avevo paura dei rigori, me l'ha tolta così"

Cambiasso-Mourinho: il retroscena

L'episodio tra Cambiasso e Mourinho, racconta il 42enne, è avvenuto in un pre-partita proprio di Benfica-Inter, gara omonima di quella di ieri sera in cui lui era ospite in televisione. L'aneddoto si basava su una paura dello stesso Esteban nel tirare i rigori, a causa di una spiacevole esperienza con questi ultimi. Cambiasso disse al portoghese: "Dopo l'ultimo rigore con l'Argentina, in cui ho sbagliato nei quarti di finale, ho lasciato milioni di persone in lacrime"; con Mourinho che prontamente rispose: "Vuoi avere quello come ultimo ricordo calciando un rigore? O vuoi riprovare e cancellarlo dalla tua testa?". E così l'ex giocatore dell'Inter si convinse grazie al suo allenatore.