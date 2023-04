Radrizzani, il "grande tifoso della Juventus" che vuole comprare l'Inter

TORINO - Secondo indiscrezioni dall'Inghilterra, Andrea Radrizzani, attuale proprietario del Leeds United, sta prendendo in considerazione l'idea di vendere la società di Premier League per comprare l'Inter. L'imprenditore milanese, dopo essere stato vicino a rilevare il Milan, sarebbe proiettato sul club nerazzurro, ma il suo cuore sembra appartenere ad un'altra squadra di Serie A: la Juventus. In una intervista a BeinSport, Radrizzani racconta: "Ero un grande tifoso della Juventus. La prima volta che sono andato a Elland Road sono rimasto impressionato da una maglia del Leeds accanto ad una maglia della Juve ed era del grande gigante John Charles che ha giocato per Juve e Leeds . Il mio primo impatto con il club fu fantastico anche per questo motivo".

Andrea Radrizzani: chi è l'imprenditore che vuole l'Inter

Andrea Radrizzani è proprietario del gruppo Aser Ventures, azionista di controllo del club inglese Leeds United e fondatore di Eleven Sports, piattaforma di sport in streaming di recente ceduta a Dazn in cambio di una partecipazione del 5% nella piattaforma che in Italia detiene i diritti tv della Serie A fino alla stagione 2023/24. Radrizzani fa la gavetta in Media Partners e al termine di una serie di attività di consulenza in Oriente si mette in proprio, fondando nel 2004 con Riccardo Silva l’agenzia Mp & Silva. Nel 2016 la società passa sotto il controllo dalla cordata cinese Jinxin, capitanata dalla società statale Everbright, ma due anni più tardi Mp & Silva va incontro alla liquidazione. Nel frattempo Radrizzani nel 2015 fonda a Singapore Aser Ventures, gruppo di investimento specializzato sempre nel settore sportivo.

Andrea Radrizzani: il patrimonio

Nello stesso anno l’imprenditore lancia Eleven Sports e a fine settembre del 2022 passa sotto il controllo di DAZN. Aser Ventures ha ottenuto come parte dell’affare una partecipazione nel gruppo del magnate Len Blavatnik del 5%. Al contempo, Radrizzani è entrato nel consiglio di amministrazione di Dazn con l’incarico di consolidare il business in Italia, Germania, Spagna, Giappone e con la possibilità di svilupparsi oltre. Ma a quanto ammonta il patrimonio di Andrea Radrizzani? Nel 2022 si stimava che il suo patrimonio fosse compreso tra i 350 e i 400 milioni di euro. Attualmente il Leeds United, secondo l’ultima valutazione di Sportico, avrebbe un valore di circa 305 milioni di sterline (pari a 345 milioni di euro al cambio attuale).