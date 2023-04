Cessione Inter, la Champions alza il valore: 1,2 miliardi

MILANO - In questo momento l’Inter ha maggiori sicurezze di entrare nel quartetto più esclusivo che in quello più abbordabile. Dopo il 2-0 di Lisbona nell’andata dei quarti col Benfica, la squadra nerazzurra vede da vicino le semifinali di Champions League. Mentre è fuori dalle prime quattro posizioni di campionato che garantiscono la partecipazione alla prossima Champions. Per questo la partita di oggi col Monza a San Siro diventa fondamentale dopo quattro giornate senza vittorie in campionato: Spezia, Juventus, Fiorentina e Salernitana. Un cammino che ha spinto l’Inter in 5ª posizione, un punto sotto il Milan 4°. Simone Inzaghi deve sintonizzare il rendimento di campionato con quello delle coppe. La possibile presenza tra le semifinaliste di Champions, da confermare difendendo a San Siro la vittoria in Portogallo, assume un’importanza particolare in queste settimane caratterizzate da molte indiscrezioni sui nuovi assetti societari. È la conseguenza dell’avvicinarsi al rettilineo finale del prestito concesso da Oaktree Capital a Suning due anni fa. La restituzione dei 275 milioni di finanziamento è fissata a maggio 2024. Approcciare questo periodo tra le migliori quattro d’Europa darebbe una spinta formidabile alla quotazione dell’Inter, fissata a 1,2 miliardi da Steven Zhang. Una cifra finora considerata troppo elevata da ogni potenziale acquirente, che però acquisirebbe un’altra fisionomia davanti a un traguardo prestigioso come la semifinale di Champions in club completato da giganti globali come Real Madrid e Manchester City (se saranno confermati i risultati dell’andata). Ma per completare l’opera di innalzamento del prezzo non è possibile prescindere dalla qualificazione alla prossima Champions. Qui diventa necessario il cambio di passo di Inzaghi in campionato. Il calendario mette di fronte il Monza con il quale, tre mesi fa, è iniziata la marcia al rallentatore dell’Inter in Serie A. Reduce dal successo sul Napoli, la squadra nerazzurra non andò oltre il 2-2 al Brianteo, complice il clamoroso errore dell’arbitro Sacchi che annullò il gol del 3-1 con un fischio intempestivo determinante per tagliare fuori la revisione del Var.