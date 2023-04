Inter-Monza, fallo di Caprari su Correa e Inzaghi entra in campo

Nervosismo in campo durante il match del Meazza tra Inter e Monza . I nerazzurri sono impegnati in Serie A contro i brianzoli di Palladino nella gara che anticipa il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica (dove all’andata l’Inter ha vinto 2-0 in Portogallo). Tante occasioni per la squadra di Inzaghi , che però ha chiuso il primo tempo sullo 0-0.

Inter-Monza, lite tra Correa e Caprari: interviene Inzaghi

Durante la seconda frazione di gara un episodio ha poi scaturito una litigata in campo tra Correa e Caprari: dopo un contrasto di gioco (che a primo impatto sembrava abbastanza duro per essere poi smentito dai replay) l'attaccante del Monza ha invitato a rialzarsi l'interista, che non l'ha presa bene andando faccia a faccia contro il suo avversario. A separare i due ci ha pensato Simone Inzaghi, che però essendo diffidato è stato subito portato via per evitare un'eventuale ammonizione. Il direttore di gara, inoltre, si è rivolto al tecnico nerazzurro dicendogli: "Ci penso io".