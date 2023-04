Inter, tutto l’attacco nerazzurro è sotto accusa

Tutti i giocatori dell’ Inter stanno avendo un rendimento alterno e tendente al negativo in campionato, ma c’è un reparto che più di altri si sta prendendo la “vetrina”: l’ attacco . Anche contro il Monza , nonostante una gara meno intensa rispetto a quelle precedenti disputate con Salernitana e Fiorentina, la squadra nerazzurra ha prodotto tanto, arrivando alla conclusione per ben 25 vol- te, ma non ha trovato la rete. Certo, Di Gregorio ha fatto ampiamente il suo - risultando fra i migliori in campo così come successo anche a Ochoa, Terracciano, Szczesny e Dragowski -, ma al momento del dunque, ai giocatori dell’Inter e in particolare agli attaccanti , è sempre mancato qualcosa.

I numeri di Lukaku

I dati delle ultime cinque gare di Serie A sono clamorosi: 113 le conclusioni totali, 30 quelle in porta e solamente due gol, di cui uno su calcio di rigore e di Gosens, a Salerno, quello su azione. Sta mancando più di qualcosa, il cinismo di attaccanti che nella loro carriera, sommando tutti i gol messi a segno fra club e nazionale maggiore, hanno realizzato ben 947 reti. Invece, da mesi, Lautaro Martinez, Lukaku, Dzeko e Correa si sono persi. L’ultimo ad aver spento la luce è il “Toro” che, va detto, fra gennaio e inizio marzo ha tirato la carretta segnando 9 gol in tutte le competizioni disputate, ma l’ultimo sigillo è datato 5 marzo contro il Lecce, con il rigore fallito a Spezia cinque giorni più tardi a dare il via a un’astinenza che dura, per lui, da 553 minuti fra campionato e Coppe. Escludendo i tiri dal dischetto, in cui finora è stato perfetto, non va meglio a Lukaku che su azione in campionato non segna addirittura dalla prima giornata, ovvero dal 13 agosto a Lecce. Dzeko si è fermato il 4 gennaio alla capocciata da tre punti contro il Napoli che aveva illuso tutti su una possibile rimonta scudetto; mentre Correa ha realizzato il suo terzo e ultimo gol in campionato il 29 ottobre contro la Sampdoria. Un andamento da... retrocessione.