Inzaghi sferza l'Inter prima dell'Empoli e della Juve: Lukaku e Mkhitaryan...

MILANO - Simone Inzaghi non lascia, raddoppia. A Empoli vuole rivedere lo spirito messo in campo dalla sua Inter con il Benfica. Questo, nel succo, il discorso fatto alla squadra prima dell’allenamento. Pure i dirigenti si erano raccomandati con lo staff dopo la partita: stella polare per il club resta sempre il 4° posto e il fatto che la Juve sia tornata là dove le spetta per quanto conquistato sul campo è un problema in più per l’Inter. In Toscana servirà lo spirito Champions e, quello che conforta, sono i tre gol segnati al Benfica due dei quali realizzati dagli attaccanti (ovvero Lautaro Martinez e Joaquin Correa).

Sulle spalle di Lukaku

A Empoli toccherà però soprattutto a Romelu Lukaku reggere il peso dell’attacco. Il belga, squalificato in Coppa Italia con la Juve, su azione in campionato non segna dalla prima giornata a Lecce (13 agosto...) e ora è chiamato a invertire la tendenza. Possibile che ad affiancarlo ci sia ancora una volta Correa. Anche in ottica Juve, è facile pensare che Inzaghi possa ruotare qualche uomo. In tal senso in difesa dovrebbe toccare a D’Ambrosio per Darmian, mentre sulla corsia sinistra spazio a Gosens per Dimarco. Anche in mezzo al campo dovrebbe esserci una novità. Hakan Calhanoglu potrebbe infatti far rifiatare Mkhitaryan che è pure diffidato e, con un giallo, salterebbe il big match con la Lazio.