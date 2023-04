Inter, si scalda Handanovic

MILANO - Con l'Empoli, tocca di nuovo al capitano. Samir Handanovic titolare... per forza: è squalificato in Coppa Italia e mercoledì Simone Inzaghi avrà a disposizione soltanto André Onana e Alex Cordaz. Per il principio dei vasi comunicanti, se a Empoli dovesse capitare qualcosa a Onana - pure una semplice storta - Inzaghi dovrebbe giocarsi la finalissima a Roma, molto probabilmente contro la Fiorentina (quando l'Inter sarebbe quindi favorita) avendo il solo Cordaz in porta. Difficile pensare che l'allenatore sia così imprudente, anche alla luce del fatto che l'1-1 maturato all'Allianz Stadium, possa favorire anche una risoluzione della sfida ai rigori. Per lo stesso motivo, al Castellani - dove l'obiettivo dell'Inter è tornare a correre e "vendicare lo 0-1 dell'andata - al centro dell'attacco è atteso Romelu Lukaku, pure lui - come Handanovic e D'Ambrosio (altro titolare in terra toscana - squalificato in coppa.