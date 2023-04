Vicario-Inter, contatto! Nella trattativa, i nerazzurri giocano... in casa

MILANO - Non è sfuggito nel pre-partita il saluto (e l’abbraccio) di Dario Baccin , braccio destro del ds Piero Ausilio a Guglielmo Vicario , già scelto quale sostituto di André Onana nel caso in cui dovesse arrivare l’offerta giusta per il portiere camerunese (eventualità molto probabile).

Vicario, l'Inter sente di giocare in casa nella trattativa: ecco perché

I rapporti con l’Empoli e con Giuffrida, procuratore del ragazzo, aiutano a pensare positivo: l’Inter, nella trattativa, sente di giocare in casa anche perché, fatto per nulla secondario, può giocarsi nell’affare pure la carta Satriano che in stagione ha continuato il suo percorso di crescita proprio a Empoli come fatto un campionato fa da Andrea Pinamonti, ulteriore indizio su quanto siano stretti i rapporti tra le due società.