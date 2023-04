Inter, contro la Juve quasi un rigore a partita: l’incredibile statistica

La Juventus sfida l'Inter a San Siro nel ritorno della semifinale di Coppa Italia dopo l'andata finita 1-1 a Torino . Contro i bianconeri, i nerazzurri hanno un'incredibile statistica relativa agli ultimi 8 incontri: hanno usufruito di ben 6 calci di rigore. Una statistica davvero particolare, in sfide molto importanti e decisive per le stagioni delle due squadre.

Inter-Juve, sei rigori ai nerazzurri nelle ultime otto sfide

L'Inter ha ottenuto ben sei rigori nelle ultime otto partite giocate contro i bianconeri. L'ultimo è proprio quello realizzato da Lukaku a Torino nella semifinale di andata all'Allianz Stadium per l'1-1 finale. Prima dei due successi in campionato della Juve senza prendere gol nel campionato in corso, invece, i nerazzurri avevano avuto addirittura due rigori a favore nella finalissima di Coppa Italia giocata a maggio 2022 e terminata con il trionfo della squadra di Simone Inzaghi ai tempi supplementari. Altri rigori decisivi assegnati all'Inter sono quelli delle due sfide precedenti alla finale dell'Olimpico: il penalty calciato da Calhanoglu che ha regalato i tre punti ai nerazzurri nella partita di campionato a Torino nella scorsa stagione e quello trasformato da Lautaro nella finale di Supercoppa italiana a San Siro. Altro rigore assegnato alla formazione interista contro la Juve negli ultimi 8 precedenti è quello segnato da Lukaku nella Serie A 2020/21 nella sfida di Torino terminata 3-2 per i bianconeri.