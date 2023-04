C'è Milinkovic-Savic: Gagliardini mette l'elmetto

MILANO - C’è Milinkovic-Savic e Simone Inzaghi scalda... Roberto Gagliardini. Finora, nelle sfide giocate contro la Lazio con l’allenatore sulla panchina dell’Inter, è stata una costante. Questo perché Inzaghi ha sempre deciso di contrapporre al serbo il centrocampista più fisico - anche a livello di stazza - che ha in rosa. Facile pensare che pure domenica venga riproposta questa soluzione, anche perché Barella e Calhanoglu sono usciti “affaticati” dalla gara con la Juve: i loro guai fisici sono di poco conto - non sono stati infatti necessari esami strumentali nel giorno post-partita - però il calendario non dà tregua all’Inter e, dopo la sfida con la Lazio propone un insidiosissimo turno infrasettimanale a Verona e quindi la trasferta a Roma contro i giallorossi di José Mourinho. Scontato, in tal senso, che ci sia un po’ di turnover in mezzo al ring e tutto fa pensare che pure stavolta possa toccare nuovamente a Gagliardini, peraltro già titolare a Empoli, dove l’Inter ha fatto bene. Altra novità sarà il ritorno di Brozovic in regia, con Gosens che potrebbe far rifiatare Dimarco e D’Ambrosio nel trio difensivo al posto di Darmian. In attacco, spazio a Lukaku e Correa.