Inter, se Inzaghi ha portato 200 milioni nelle casse societarie

In un anno e nove mesi Simone Inzaghi ha portato in dote all'Inter 200 milioni di euro, scaturiti dal cammino percorso in due edizioni della Champions League, la conquista di una Coppa Italia e 2 Supercoppe di Lega, il secondo posto nell'ultimo campionato.I calcoli sono stati pubblicati stamani da Tuttosport e il risultato è impressionante. Li ha eseguiti Stefano Pasquino, uno dei più brillanti e più informati colleghi al seguito dell'Inter. Il tecnico piacentino guida ufficialmente i nerazzurri dal 1°luglio 2021. In ventuno mesi ha allineato un secondo posto in campionato, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane; ha riportato l'Inter in semifinale di Champions League dopo tredici anni di assenza ed è in piena corsa per partecipare anche alla prossima edizione del massimo torneo continentale. Ha riguadagnato la finale di Coppa Italia per la seconda stagione consecutiva, come nel biennio 2009-2011 e, per la prima volta l'Inter ha eliminato la Juve in semifinale dopo cinque tentativi andati a vuoto in passato. Inoltre, la nuova formula della Supercoppa in Arabia con quattro squadre finaliste, assicurerà ulteriori cespiti (7 milioni a chi vincerà il trofeo, montepremi complessivo 23 milioni di euro). Inzaghi, che di Coppe e Supercoppe tricolori è specialista assoluto, avendo vinto sei finali su sette, ha apposto un altro sigillo di qualità sulla sua stagione.