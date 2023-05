"Inter, Chelsea in arrivo per Onana: lo ha chiesto Pochettino"

Il Chelsea all'assalto di Andre Onana . Lo riportano in Inghilterra i tabloid, secondo cui i Blues sarebbero già pronti ad un'offerta di circa 45 milioni di euro per l'Inter quest'estate. Il Chelsea ha già un accordo con Mauricio Pochettino per la panchina e il tecnico argentino avrebbe chiesto alla dirigenza dei londinesi i l portiere nerazzuro, che ha attirato l'attenzione dell'ex allenatore del Tottenham dopo le ottime prestazioni nella stagione in corso a Milano.

Onana al Chelsea? Pronta l'offerta per l'Inter

Il club di Premier League lo vuole come potenziale sostituto di Edouard Mendy, che si è rifiutato di firmare un nuovo contratto. Inoltre, sempre secondo i tabloid inglesi, il Chelsea sembra disposto a ricevere offerte per Kepa. L'obiettivo è quello di rafforzare le opzioni per la porta in vista della prossima stagione. I Blues fanno sul serio e sembrano disposti ad offrire 45 milioni di euro per il portiere dell'Inter.