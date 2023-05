Inzaghi dopo Roma-Inter su Lukaku, Brozovic e il derby Champions

L’Inter batte anche la Roma all’Olimpico preparandosi al meglio per la sfida di Champions League contro il Milan, che oggi ha superato la Lazio. La squadra di Inzaghi si è imposta con il risultato di 2-0 grazie ai gol di Dimarco e Lukaku, servito da Lautaro bravo a sfruttare un clamoroso errore di Ibanez. Al termine della sfida, il tecnico nerazzurro ha dichiarato: “Ci aspettavamo la partita che è stata, una partita difficilissima contro una squadra forte che in casa concede pochissimo. I ragazzi sono da abbracciare uno ad uno, stiamo facendo un grandissimo sforzo perchè siamo l'Inter e vogliamo affrontare tutte le competizioni fino in fondo".

Inter, Inzaghi: "Brozovic e Lukaku? Speriamo possano continuare così" Inzaghi ha continuato: "Rispetto a prima è cambiato che adesso ho la possibilità di cambiare a centrocampo e in attacco, cosa che fino a gennaio non ho mai potuto fare. Con i quinti ho qualche problema che spero di risolvere con D'Ambrosio e Gosens. Brozovic? Dal primo di ottobre non ce l'ho mai avuto fino alla fine di gennaio, così come Lukaku. Sappiamo quanto sono importanti, ora sono tornati a fare quello che sanno fare e speriamo che possano continuare così" per poi aggiungere: "Nella partita d'andata ci era costato carissimo un calcio piazzato, oggi abbiamo difeso bene dimostrando una grande attenzione". Roma-Inter 0-2: tabellino e statistiche

Inter, Inzaghi: "Derby? Una partita lunga 180 minuti" Successivamente, sul derby di Champions League Inzaghi ha dichiarato: "La vedo come una sfida intera di 180'. Sarà fatta di episodi e momenti dove bisognerà soffrire tutti insieme, come è successo oggi. Sarà un derby aperto, uno può avere delle idee in testa ma a 72 ore dalla gara può succedere di tutto" per poi chiudere: "Ho la fortuna di lavorare con dei professionisti che mi aiutano in tutto e di allenare giocatori con un grandissimo cuore. Volevamo arrivare al massimo a questo punto della stagione. Abbiamo dovuto tapparci le orecchie e sentire giudizi con cui a volte si poteva non essere d'accordo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA