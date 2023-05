Inter: Onana, il paratutto della Champions

MILANO - Dal doversi ambientare il prima possibile, allo status di leader carismatico della rosa, in campo e nello spogliatoio. Dalla rivalità tra i pali con Samir Handanovic , ad una titolarità certifi cata e oggi non in discussione. Dalle panchine di inizio anno, al sogno, anzi, all’obiettivo, di vincere il premio Yashin come miglior portiere del mondo. Andrè Onana punta in grande. L’estremo difensore dell’Inter, sbarcato a Milano la scorsa estate con tanto entusiasmo e un carisma da vendere, non pone limiti ai successi di squadra e a quelli personali. Quel «Possiamo vincere contro chiunque, uniti possiamo arrivare lontano» proferito mesi fa dal camerunense, quando ancora i risultati nerazzurri erano piuttosto altalenanti, oggi sa tanto di attestazione del lavoro svolto, oltre che di supporto ed esaltano delle dichiarazioni del 24 interista.

Primo in Champions

Le statistiche oggettivizzano una stagione semplicemente straordinaria, almeno per ora, di Onana in Champions League. Ad oggi il camerunense è il portiere con maggiori parate (42) di tutta la competizione (dietro di lui Mignolet e Courtois, rispettivamente con 35 e 33 interventi). Ma c’è di più. Delle dieci partite totali disputate dall’Inter, in ben sei occasioni l’estremo difensore nerazzurro ha mantenuto inviolata la propria porta (con parate decisive, vedi Barcellona, Porto e Benfica). E dalla sua Andrè ha anche il gioco con i piedi, con un’accuratezza nei passaggi che supera l’80%. Dopo essere stato candidato al Premio Yashin nel 2019 (quando vinse Alisson), l’ex Ajax punta alla finalissima per la sua Inter, ma pure per se stesso.

Contro Maignan

Incredibile ma vero, nonostante quest’anno Inter e Milan si siano già affrontate tre volte, Onana e Maignan non si sono ancora mai sfidati in un derby. Nella gara di campionato dell’andata, vinta per 3-2 dai rossoneri, anche grazie ad interventi prodigiosi del francese, la porta dei vice campioni d’Italia era difesa da Handanovic. Nel 3-0 di Riad e nell’1-0 del ritorno in A Onana era in campo, mentre Magic Mike out per infortunio. Sinora esiste solo un doppio precedente tra i due, che risale al 2019, con l’Ajax che sconfisse il Lille, 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno. Ergo: solo clean sheet (sinora) per Andrè contro il Milan e contro Maignan.

Blues in agguato

Onana a Milano sta benissimo. Non solo a livello sportivo, ma pure personale. Andrè ama la città ed è entrato in un’empatia evidente con i tifosi. Ovviamente però le grandi prestazioni del calciatore non sono passate sotto traccia. E il Chelsea lo continua a monitorare. Per l’Inter è un pilastro della squadra, ma se dovesse arrivare un’offerta da 60 milioni di euro, visto l’arrivo a zero di Onana, tale proposta non potrebbe essere rifiutata, rappresentando una pura e dorata plusvalenza. Motivo per cui da Viale della Liberazione continuano ad osservare Vicario dell’Empoli, ossia il candidato numero uno alla porta interista qualora i Blues acquistassero il camerunense.