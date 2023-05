Milan-Inter, Inzaghi: "Finale di Champions? Manca ancora un pezzo"

MILANO - Il primo atto è dell'Inter che a San Siro si aggiudica la semifinale di andata dell'euroderby contro il Milan. In uno stadio a tinte rossonere, con la formazione di Pioli padrona di casa, gli uomini di Inzaghi piazzano un uno-due micidiale nei minuti iniziali che regala ai nerazzurri un importante vantaggio in vista del ritorno. Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi ha commentato così il match al fischio finale: "Si son molto soddisfatto abbiamo fatto un primo tempo straordinario, chiaramente potevamo fare più di due gol. Abbiamo già passato dei turni, sappiamo che siamo in vantaggio. Adesso ci sarà il ritorno, avremo il pubblico con noi, sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo".