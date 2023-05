Inter, Handa vede il Sassuolo

MILANO - Altroché brindisi, Simone Inzaghi e il suo staff si sono subito settati sul Sassuolo, squadra che ha San Siro ha spesso banchettato (4 vittorie nei 9 precedenti in Serie A). Il turnover ci sarà, ma sarà ragionato, anche perché obiettivo primario è blindare la posizione Champions. Oggi verrà deciso se consegnare nuovamente le chiavi della porta a Samir Handanovic, mentre Robin Gosens - andato in panchina per onor di firma col Milan - ripartirà dalla panchina. In attacco spazio a Lukaku e Correa, mentre a centrocampo dovrebbe rifiatare Calhanoglu, uscito per un crampo nel derby. Sicuro l’utilizio di Brozovic in regia e probabile quello di Mkhitaryan sul centro-sinistra, potrebbe toccare a Barella rifiatare (al suo posto Gagliardini). In difesa tornerà D’Ambrosio, con De Vrij e Acerbi, sulle corsie esterne Dumfries, Darmian e Bellanova per due maglie.