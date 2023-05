Inter, Lukaku si paga il prestito bis

MILANO - Ormai a questo strano ruolo da titolare solo in campionato ci ha fatto l’abitudine. Romelu Lukaku sa che quanto sta accadendo è dovuto ai mesi passati senza giocare e che la gestione delle energie in questo mese di maggio iper-compresso può portare a una stagione gloriosa per l’Inter. E il belga - che rinunciando anche a dei soldi ha favorito il suo ritorno a Milano - si è allineato da buon soldatino. Non gradisce, ma la sua intelligenza gli impone di non creare problemi a Simone Inzaghi nella gestione delle risorse. Questi, se resterà all’Inter (va in scadenza di contratto e, visto quanto fatto, occorre anche un adeguamento all’ingaggio attuale), come prima richiesta chiederà di avere ancora ai suoi ordini Lukaku. Perché convinzione sua e del suo staff è che il belga possa tornare a essere anche una formidabile arma per conquistare lo scudetto, come accaduto nell’ultimo anno con Antonio Conte in panchina. Quello patito a inizio stagione, con ricaduta, è stato il primo infortunio grave in carriera di Lukaku, ma un Lukaku che sta bene può essere immarcabile per le nostre difese e garantire quella continuità in zona gol che Dzeko (negli anni nerazzurri) e Lautaro non hanno mai garantito. Mauricio Pochettino, allenatore in pectore del Chelsea, cerca un grande centravanti (le sue fortune al Tottenham le ha costruite grazie a Harry Kane), ma Lukaku - con un’Inter qualificata nella Champions che verrà - non tornerà a Londra. Anzi, ha ribadito, pure recentemente, di volersi ridurre l’ingaggio pur di favorire la trattativa per un prestito bis a Stamford Bridge. Ma prima c’è un quarto posto da puntellare (il sogno di Inzaghi è però arrivare secondo, proprio come un campionato fa), una Coppa Italia da alzare e una finale di Champions da conquistare: tutti obiettivi che bilanciano anche qualche “mal di pancia” se si sta in panchina.